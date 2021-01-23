Российский военный погиб в ДТП в Армении

«Командование Гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

По данным военных, мужчина в момент аварии находился в отпуске и ехал на личной машине. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный не по правилам на обочине грузовой прицеп. Его автомобиль загорелся. Контрактник от полученных травм умер на месте.