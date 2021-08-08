Российский военный погиб в ДТП в Армении

Машина с российскими военными попала в аварию на трассе Гюмри — Ереван. Погиб один человек. Еще четверо получили травмы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.

По данным ЮВО, ДТП произошло 8 августа, около 07:00 в районе населенного пункта Талин. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. В пресс-службе уточнили, что в аварию военные попали на личном автомобиле одного из них.

Командование воинской части вместе с местными полицейскими начало проверять обстоятельства смертельного ДТП. Военная база в Гюмри существует с 1995 года. Согласно документам, она пробудет там до 2044 года.