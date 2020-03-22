Российский вице-премьер нашел виновных в обвале цен на нефть

В последние дни нефтяные котировки сильно сдали позиции. Вице-премьер Андрей Белоусов уверен, что в обвале стоимости виноваты страны Персидского залива.

По его словам, Россия никогда не хотела добиваться падения стоимости нефти. Такой шаг был инициативой арабских партнеров страны. За продление договора ОПЕК+ выступали даже те российские компании, которые были заинтересованы в рынках, подчеркнул Белоусов.

«Базовая идея была сохранить соглашение еще на год. По крайней мере на квартал. Но арабские партнеры повели себя по-другому», — цитирует вице-премьера РИА «Новости».

Падение нефтяных котировок началось на фоне пандемии коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+. Цены на нефть упали почти в два раза по сравнению с началом марта. Переговоры стран прошли 6 числа. Стороны не смогли договориться о сокращении добычи. Россия не согласилась взять на себя треть общего объема сокращения добычи в странах ОПЕК+.

Как писало агентство Bloomberg, Россия не пойдет на поводу у Саудовской Аравии и не станет первой просить о перемирии в нефтяной войне. У страны хватит накопленных резервов для выигрыша в сложившейся ситуации.