В аэропорту Кабула неизвестные проникли на борт российского вертолета авиакомпании UTair. Они разграбили воздушное судно и повредили его внутреннее оснащение. Об этом авиакомпания сообщила РИА «Новости».

В UTair уточнили, что 17 августа на борт вертолета проникли неизвестные. Они вскрыли контейнер с аварийно-спасательным оборудованием — там хранили инструменты и запасы еды. Кроме того, они повредили внутреннюю обшивку вертолета.

Сейчас разграбленное воздушное судно перевезли в безопасное место.

«Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. Двадцать второго августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы UTair перебазирован в безопасную локацию», — отметили в компании.

Авиакомпания UTair является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом с 1991 года. При этом с 2001 года она считается крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг. Компания уже получила разрешения от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана для полетов в Кабул и вывезла оттуда более 200 сотрудников ООН.

Ситуация в Кабуле обострилась после того, как боевики движения «Талибан»* взяли его под контроль. Они перекрыли дороги к аэропорту и запретили афганцам покидать страну. Улететь из Кабула сейчас могут только иностранцы или те граждане, у которых уже есть виза или приглашение от властей западных стран.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.