Российский ученый рассказал, почему в Китае появляются новые инфекции

По его словам, вирусы в Китае появляются из-за перенаселенности. Вирусолог также подчеркнул, что китайские медики крайне хорошо борются с вирусом.

Академик РАН прокомментировал тот факт, что в Китае уже давно никто не умирает, а количество зараженных держится на одном уровне.

«Есть такое ощущение, что они были готовы к этому и заранее приняли все необходимые меры. Не будем сейчас говорить о конспирологических версиях, будто подобными вещами Китай манипулирует, и что все чуть ли не специально им разыграно. Но все это говорится неспроста», — поделился Ершов.