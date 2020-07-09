Российский ученый рассказал, почему в Китае появляются новые инфекции
Феликс Ершов, российский ученый-вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в беседе с РИА ФАН заявил, что из Китая продолжат приходить различные вирусы.
По его словам, вирусы в Китае появляются из-за перенаселенности. Вирусолог также подчеркнул, что китайские медики крайне хорошо борются с вирусом.
Академик РАН прокомментировал тот факт, что в Китае уже давно никто не умирает, а количество зараженных держится на одном уровне.
«Есть такое ощущение, что они были готовы к этому и заранее приняли все необходимые меры. Не будем сейчас говорить о конспирологических версиях, будто подобными вещами Китай манипулирует, и что все чуть ли не специально им разыграно. Но все это говорится неспроста», — поделился Ершов.