Мир 30 ноября 2022, 10:21 Ученый из Китая заявил о проблемах с вооружением у НАТО Global Times: НАТО испытывает проблемы с поставками вооружений Украине

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НАТО сталкивается с проблемами при снабжении Украины оружием. Такое заявление в интервью изданию Global Times сделал младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

По его словам, текущие возможности НАТО по снабжению ВСУ вооружением находятся под вопросом. При этом альянс не перестает публично обещать Украине все новые и новые поставки боеприпасов.

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Также он отметил, что в дальнейшем управление ВСУ будет требовать все больше и больше оружия. Кроме того, пополнение армейского баланса возрастет на всем континенте. По мнению собеседника издания, это случится в преддверии зимы.

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Недавно журналисты Global Times узнали, что европейские страны — члены НАТО действительно столкнулись с дефицитом оружия в собственных резервах. Также авторы материала предположили, что этот фактор подтолкнет ЕС к сокращению поставок боеприпасов на нужды ВСУ и заставит уговорить Украину пойти на переговоры с Россией.