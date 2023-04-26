Мир 26 апреля 2023, 15:28 Российский центр науки и культуры загорелся в столице Кипра Директор РЦНК в Никосии Радченко сообщила о пожаре в здании центра науки и культуры РИА «Новости»

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Пожар произошел в здании Российского центра науки и культуры в столице Кипра — городе Никосии. Об этом сообщила ТАСС руководитель РЦНК Алина Радченко.

«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша», — рассказала она.

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По словам директора центра, людей эвакуировали. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные, огонь удалось потушить.

По предварительным данным, в здание бросили коктейли Молотова.

По информации РИА «Новости», пожар нанес зданию значительный ущерб: сгорела стена, крыша и материалы. Поджигатели специально выбрали точку, где расположены все офисные помещения.

Представитель российского посольства подтвердил, что пострадавших при пожаре в центре нет, всех людей, находившихся в здании, эвакуировали. В департаменте пожарной охраны Никосии отметили, что причины возгорания выясняются.

В ноябре 2022 года пожар вспыхнул в резиденции посла Алжира в Москве на улице Спиридоновке. По данным источника, из двух окон на втором этаже здания валил густой серый дым.

Ранее пожар произошел в посольстве России на Филиппинах, сотрудников дипмиссии эвакуировали.