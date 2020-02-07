Российский траулер пошел на дно рядом с Эстонией

Российский рыболовецкий траулер затонул рядом с эстонским полуостровом. На судне были семь моряков, которых удалось спасти. Всех членов экипажа осмотрели врачи, с их здоровьем сейчас все в порядке.

«Сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23:40 (00:40 по московскому времени) в 15 милях (24 километрах) к северу от полуострова Юминда. Он был передан по радио вместе с координатами. У траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента полиции и погранохраны Эстонии.

В итоге траулер начал тонуть, а затем пропало электричество. Как уточняет газета Ilta-Sanomat, судно пошло на дно очень быстро, но экипаж успел перебраться на спасательный плот. Сигнал бедствия передал эстонский центр морской охраны, и вскоре на место бедствия прибыл либерийский танкер. Моряки забрали людей к себе на борт.

Затем к траулеру прилетел финский вертолет, который доставил двоих пострадавших в больницу в Хельсинки, а других моряков привезли в одно из медучреждений Эстонии.

По словам пресс-секретаря Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Хеде Керстин Луйк, медики проверили состояние здоровья пострадавших, но госпитализация им не потребовалась.