Российский танкер столкнулся с катером рыбаков в Турции

Российский танкер Glard-2 столкнулся с рыболовецким катером рядом со Стамбулом. Турецкое судно с шестью рыбаками затонуло. Пока удалось найти только троих из них. Об этом сообщили в администрации губернатора города.

«В районе Кильоса в 06:35 (мск) танкер под российским флагом Glard-2 с столкнулся с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего катер затонул», — приводит сообщение администрации РИА «Новости».

Отмечается, что во время ЧП на лодке были шесть рыбаков, из которых спасатели нашли пока только троих. Поиск остальных моряков сейчас продолжается.

Как уточняет газета Habertürk, причиной столкновения стал густой туман над Черным морем. Суда попали в аварию рядом с проливом Босфор, который после случившегося закрыли для прохода кораблей. Пропавших рыбаков разыскивает береговая охрана.