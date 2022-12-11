Мир 11 декабря 2022, 18:38 Российский танкер с нефтью войдет в Босфор 12 декабря Минтранс Турции: танкер с российской нефтью войдет в пролив Босфор 12 декабря РИА «Новости»

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Единственный российский танкер с сырой нефтью, стоящий рядом с Босфором, войдет в пролив 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Турции в Twitter.

«Российский нефтяной танкер, пребывающий в водах Турции, предоставил письмо о страховании груза. В понедельник, 12 декабря, он войдет в пролив Босфор», — отметили в ведомстве.

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Турецкий Минтранс подчеркнул, что других российских танкеров с отечественной нефтью, ожидающих очередь прохода через пролив, нет.

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Ранее страны «Большой семерки», Европейского союза и Австралия ввели новые санкции против российской нефти, которые действуют с 5 декабря. Ценовой потолок отечественного сырья, перевозимого по морю, ограничили 60 долларами за баррель. Страны договорились не обслуживать и не страховать танкеры, закупившие нефть по более высокой цене.

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявлял, что нефтяные ограничения не окажут серьезного влияния на экономику, так как большая часть рынка продолжит работу вне установленного ценового потолка.