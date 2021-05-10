Российский Су-57 на Западе назвали «красивым убийцей»

Российские истребители Су-57, принявшие участие в параде Победы в Москве, привлекли внимание зарубежных пользователей Twitter. Американский военный эксперт Х. И. Саттон назвал самолет «красивым убийцей».

Фото Су-57 Саттон опубликовал в своем микроблоге, отметив в описании, что «„Сухие“ в принципе выглядят убийственно».

В многочисленных комментариях к записи подписчики Саттона разделили его мнение. По мнению одного из участников обсуждения, Су-57 можно считать самым красивым созданием компании «Сухой».

Источник фото: телеканал «360»

Еще несколько комментаторов отметили, что истребитель еще и очень круто звучит.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Были и те, кто выразил уверенность, что Су-57 будет достойным противником для американских ВВС. В ответ один из пользователей выразил сомнения в этом, но другой микроблогер отметил, что за 20 лет Россия модернизировала большую часть арсенала, став очень опасным противником, которого нельзя недооценивать.

Источник фото: телеканал «360»

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 был создан ОКБ имени П. О. Сухого для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и может маневрировать с большими перегрузками.

В Су-57 также есть возможность управления в беспилотном режиме на больших расстояниях от базы.