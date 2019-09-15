Российский Су-35 совершил тестовый полет над Стамбулом. Видео

Агентство уточнило, что российский истребитель взлетел первым и находился в небе 15 минут. За это время он продемонстрировал фигуры высшего пилотажа. Вслед за ним в небо поднялся и Бе-200, который отработал в воздухе маневры по тушению пожара.

Эрдоган начал переговоры с Москвой о поставке Су-57 Подробнее

Самолеты привезли в Стамбул для того, продемонстрировать их во время технологического фестиваля «Технофест». Он пройдет в Турции с 17 по 22 сентября.

Во время МАКС-2019, который проходил в Москве с 27 августа по 1 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил интерес к истребителю Су-35. Позже глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что начали консультации по возможным поставкам российской авиатехники.