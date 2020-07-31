Российский Су-27 перехватил самолет США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил в небе на Черным морем американский самолет-разведчик ЕР-3Е. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

«После разворота американского самолета <…> от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Су-27 приблизился на безопасное расстояние к иностранному воздушному судну и идентифицировал его.

В ведомстве уточнили, что полет российского экипажа проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Самолет ВВС США границу РФ не нарушил.

За последнюю неделю военные уже несколько раз фиксировали иностранные самолеты вблизи российской территории. Так, на днях российский экипаж перехватил американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон».