Российский Су-24М назвали серьезной угрозой британскому эсминцу

Самолет Су-24М сочли серьезной угрозой для британского эсминца типа 45 — как Defender. Против ракет российского бомбардировщика системы ПВО корабля малоэффективны.

Американский военный журнал Military Watch сравнил возможности Су-24М и эсминца. В частности, автор материала напомнил о возможности российского самолета вести обстрел противокорабельными ракетами с большой дальности.

Расстояние сводит на нет эффективность систем ПВО британского судна. Ракеты тем временем могут чуть ли не надвое разнести даже крупный корабль.

Британские суда типа Defender в статье охарактеризовали как обладателей довольно скудного вооружения среди современных кораблей.

Днем 23 июня британский эсминец Defender вошел в российские воды недалеко от мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль РФ послал предупредительное оповещение, а затем выполнил залпы по курсу Defender. С Су-24М также произвели предупредительное бомбометание по ходу движения корабля.