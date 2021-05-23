Пилот турецкого истребителя полковник Али Дурмуш сообщил, что командующий ВВС генерал Абидин Юнал знал о двух российских истребителях, замеченных в 2015 году на турецко-сирийской границе. Он отдал подчиненным приказ атаковать их без предупреждения.

Об этом сообщает издание Nordic Monitor со ссылкой на данные судебного допроса. Речь идет о Су-24М, который был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем F-16 недалеко от места пересечения турецкой провинции Хатай и сирийской провинции Латакия в гористой местности.

«Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате, через несколько минут после этого звонка, [российский] самолет, пересекший наше воздушное пространство, был сбит пилотами по приказу [авиадиспетчеров]», — рассказал на допросе Дурмуш 15 августа 2017 года.

В связи с тяжелой обстановкой на границах, Анкара разрешила турецким летчикам атаковать сирийские самолеты без предупреждения. Инструкции, касающиеся российских истребителей, были другими. Решение об атаке мог принимать только командующий ВВС с одобрения правительства. Нападение на российский самолет имело бы для Турции далекоидущие стратегические и политические последствия.

По слухам, Абидин Юнал поддерживал тесные отношения с президентом страны Реджепом Эрдоганом. Они встречались втайне от тогдашнего начальника генерального штаба генерала Хулуси Акара. Юнал надеялся занять это место, его сын открыто хвастался перед друзьями будущим возвышением отца. Поэтому, считает издание, Юнал, отдавая приказ атаковать российский истребитель, выполнял волю Эрдогана.

Турции всегда опровергала свою причастность к инциденту с бомбардировщиком Су-24. Оба пилота катапультировались из падающего самолета. Штурману удалось спастись, пилота Олега Пешкова с земли расстреляли боевики.