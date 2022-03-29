Бойцы российского спецназа задержали участников издевательств над российскими военнослужащими. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.

По словам депутата, захваченные состояли в фанатской группировке местного футбольного клуба «Металлист».

«Они недолго радовались. Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — заявил Шаманов.

Минобороны и правоохранительные органы пока о задержании причастных к пыткам российских военнослужащих не сообщали.

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что Украина приняла протест России после появления видеозаписей с издевательствами над пленными российскими солдатами. Он подчеркнул, что власти Киева пообещали принять самые жесткие меры к участникам пыток.