facebook_pixel
    29 марта 2022, 16:17

    Российский спецназ захватил участников пыток российских военных на Украине — депутат Шаманов

    Депутат Шаманов: пытавших на Украине пленных солдат захватил российский спецназ

    Александр Иванов

    Бойцы российского спецназа задержали участников издевательств над российскими военнослужащими. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.

    По словам депутата, захваченные состояли в фанатской группировке местного футбольного клуба «Металлист».

    «Они недолго радовались. Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — заявил Шаманов.

    Минобороны и правоохранительные органы пока о задержании причастных к пыткам российских военнослужащих не сообщали.

    Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что Украина приняла протест России после появления видеозаписей с издевательствами над пленными российскими солдатами. Он подчеркнул, что власти Киева пообещали принять самые жесткие меры к участникам пыток.