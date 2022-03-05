Российский солдат накормил бездомного щенка в Донбассе. Видео

Жители Донбасса не смогли бросить в беде бездомных животных. Они прошлись по улицам и накормили бродячих собак и кошек. Помощь хвостатым засняли на видео.

«Есть паштет еще? Давай дадим», — говорит один из мужчин на видео.

На кадрах видно, как один из военнослужащих держит на руках щенка и кормит его. Затем появляется фрагмент уже с другой собакой, которую кормят паштетом из банки.

В конце февраля семья из поселка Тельманово Донецкой народной республики рассказывала, что при эвакуации в Россию ей пришлось бросить дом и хозяйство с козами и собаками. Беженцы признавались, что очень сильно переживали из-за оставленных животных.

Сейчас на Украине продолжается спецоперация. Российские военные освобождают города от националистов и раздают гуманитарную помощь местным жителям. В ближайшее время должен состояться третий раунд российско-украинских переговоров. Делегация Украины сообщила, что встреча планируется на 7 марта. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинский режим уже доживает последние дни.