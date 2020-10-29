В Испании нашли «российский след» в деле о независимости Каталонии

В деле о независимости Каталонии появился «российский след». Испанский судья заявил о некой группе россиян, которые якобы предлагали 10 тысяч солдат в обмен на оплату долга перед Испанией.

Это следует из ордеров на обыск по делу о незаконном референдуме о независимости, проведенном в 2017 году, сообщило РИА «Новости». Ранее судья Хоакин Агирре Лопес дал разрешение на обыски и задержания в Каталонии в рамках расследования.

Как утверждает судья Лопес, ссылаясь на записи телефонных разговоров подозреваемых, существовала некая группа россиян, которые были готовы оказать поддержку движению за независимость.

Они якобы в октябре 2017-го предложили Карлесу Пучдемону, который тогда занимал должность главы женералитета, «рассчитывать на десять тысяч солдат и оплатить весь каталонский долг». В документе говорится, что эта группа «хотела превратить Каталонию в такую страну, как Швейцария».

«Российская группа», по версии судьи Лопеса, «была создана во времена Горбачева». А переговоры якобы велись через каталонского политика Виктора Террадельяса.

После заявлений судьи российское посольство в Испании ответило на его подозрения. «Информация в испанских СМИ об отправке 10 000 русских военных в Каталонию — неполна. Нужно добавить еще два ноля к цифре и не упустить самое впечатляющее во всей этой истории: солдаты будут перевезены на самолетах Mosca и Chato, которые собирались в Каталонии во время Гражданской войны, и спрятанных с тех пор в каталонских горах», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Референдум за независимость Каталонии прошел 1 октября 2017 года, более 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании.

Испанские власти признали референдум незаконным. В прошлом году Верховный суд Мадрида приговорил лидеров Каталонии, причастных к проведению референдума, к заключению. Самый большой срок составил 13 лет. Карлес Пучдемон скрывается в Бельгии, Испания требовала его экстрадиции.