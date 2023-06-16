Мир 16 июня 2023, 13:16 Российский СК открыл военный следственный отдел в Белоруссии РИА «Новости»

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Следственный комитет Российской Федерации открыл военный следственный отдел в Белоруссии. Он дислоцируется на территории республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российский СК.

Уточняется, что создание нового отдела связано с расположением подразделений Минобороны России в Белоруссии.

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Ранее во время совещания, которое провел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Луганске, обсуждалось, что военные следственные органы нашли 27 сайтов с недостоверной информацией о деятельности российских военнослужащих в зоне спецоперации. По инициативе следствия уже заблокировали 11 таких ресурсов.

Фейки о ВС России также усиленно распространяют на Западе, однако, по-видимому, иностранцы уже перестают им верить. О том, что усилия по изоляции России от остального мира не увенчались успехом, можно судить по количеству гостей на Петербургском международном экономическом форуме, который уже стал всемирно известной деловой площадкой. В этом году форум собрал около 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.