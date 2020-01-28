Двух украинок высадили из автобуса за требование выключить российский сериал

Она сообщила водителю и пассажирам, что возвращается с похорон своего молодого человека, погибшего на днях в Донбассе. И ей «противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов».

Водитель отказался выключать сериал. Большинство пассажиров автобуса промолчали. Одна из пассажирок заявила, что ей безразлично, на каком языке идет фильм. Девушек она назвала убийцами, добавив, что не посылала их на войну.

В итоге обеих высадили на трассе.

В следующем посте Черногуз рассказала, что вместе с подругой добралась в город Ровно, и оттуда они поехали в Киев на другом автобусе. По ее словам, высадившего их водителя в Киеве ждет «теплый прием».

У перевозчика она потребовала вернуть деньги за билет и принести извинения. В компании вскоре заявили, что «шокированы поступком водителя». Там добавили, что выдают на каждый автобус флешки с украинскими фильмами. Как на экране появился русскоязычный сериал, им неизвестно.

По словам Черногуз, теперь она ждет извинений от высадившего ее водителя.