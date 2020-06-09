Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении

Картина будет доступна на территории Великобритании через онлайн-площадку Walter Presents. На сервисе транслируют не англоязычный контент.

Уолтер Юззолино, основатель платформы, который курирует и иностранные проекты для Channel 4, назвал российских «Содержанок» захватывающей историей «о страсти, манипуляции и развращающей силе денег». По словам Юззолино, раньше в российских сериалах он ничего похожего не видел.