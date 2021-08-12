Российский сенатор заявил, что Украина не нужна ЕС

Сенатор Алексей Пушков написал пост, в котором перечислил причины, по которым Украину не примут в Евросоюз. Об этом написала «Свободная пресса».

По мнению сенатора, ЕС не нужна Украина в своем составе, поскольку это бедная страна, не имеющая собственных ресурсов. Кроме того, Евросоюз отталкивает насаждаемый в украинском обществе национализм, считает Пушков.

«Самая бедная в Европе, хаотичная страна, растерявшая почти весь свой экономический потенциал, созданный в советское время, с очень скромным ВВП, мечтающая дорваться до европейских денег, она ни при каких обстоятельствах не нужна ЕС», — написал он.