Джабаров: президент Польши отражает позицию США по России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что Польша поддерживает линию США в отношениях с Россией. Таким образом сенатор прокомментировал недавнее заявление польского президента Анджея Дуды.

Сенатор считает, что как только американский лидер Дональд Трамп объявил о необходимости сотрудничать с Москвой, все государства его поддержали. Об этом сообщил RT. Тем не менее Джабаров считает, что серьезных изменений в отношениях с Западом пока не предвидится.

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«Но я думаю, что настанет время, когда у нас будут нормальные, прагматические и взаимовыгодные отношения, в том числе и с НАТО», — добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО заявил, что между польскими и российскими властями существуют некоторые разногласия, и определенные действия Москвы Северный альянс считает неприемлемыми.

Однако Дуда отметил, что альянс не может называть какую-либо страну врагом, в том числе и РФ. При этом президент Польши призвал участников НАТО демонстрировать «жесткую» позицию в ответ на «имперские действия» России, но в тоже время вести переговоры для налаживания связей с Москвой. Об этом написал РБК.