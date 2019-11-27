Российский сенатор разъяснил связь между военной помощью Украине, компроматом на Байдена и импичментом Трампа

Трамп: 75% американцев выступили против импичмента Подробнее

Ранее стало известно, что заморозка военной помощи Украине началась в США еще 25 июля. То есть в день телефонных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом издание Hill сообщало со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса. Бумаги не были обнародованы, однако уточнялось, что их могут использовать в дальнейшей процедуре импичмента.

Стенограмма этого разговора стала поводом к инициации процедуры импичмента президента США. 25 сентября о ее начале объявила Нэнси Пелоси, член Демократической партии. Она заявила, что Дональд Трамп пытался использовать Украину для создания компромата на своего основного конкурента в грядущих президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена.

Сенатор Олег Морозов отметил, что Украина стала лишь поводом для импичмента. Демократы готовы были воспользоваться для этого любым предлогом.

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«Украина удобна в том смысле, что, во-первых, здесь появился публичный конфликт между демократами и республиканцами, потому что замешан Байден как будущий конкурент Трампа в президентской гонке. Во-вторых, общеизвестно, что во время выборов украинцы топили за другую сторону. И Трамп никогда не забудет этой помощи. Он прекрасно об этом осведомлен. Ну и третье — Трамп неоднократно говорил, что военную помощь Украине необходимо обусловить целым рядом требований, связанных и с борьбой с коррупцией, и с выполнением других условий», — пояснил сенатор.

Также Морозов отметил, что Трамп «хочет платить только за что-то, за совершенно понятные вещи».

«Просто так платить, только потому что Украина конфликтует с Россией, пожалуй, — нет. Трамп не считает, что это единственно возможная цель, которую нужно оплачивать», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что Трамп ни разу не сказал напрямую, что оказание военной помощи Украине напрямую зависит от предоставления компромата на Байдена.