Российский сенатор рассказал, когда в России признают иностранные вакцины от коронавируса

Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik предположил, когда Россия и Евросоюз могут обоюдно признать вакцины от коронавируса. По его мнению, это произойдет уже через несколько месяцев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и ЕС продвигаются к взаимному признанию вакцин от коронавируса. По мнению Джабарова, это должно было произойти рано или поздно.

«Речь идет о борьбе за рынок, огромный рынок. Конечно, западные компании, которые делают вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca, пытались оставить за собой рынок, но у них не получилось. Они не в состоянии обеспечить весь рынок. Поэтому я думаю, что сейчас уже уходят все эти споры, и фармацевтические компании понимают, что надо бороться не за рынок, а за человеческие жизни», — пояснил сенатор.

Он добавил, что обоюдное признание вакцин, скорее всего, произойдет уже в начале следующего года, поскольку «дальше тянуть невозможно».