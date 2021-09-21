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    21 сентября 2021, 18:31

    Российский сенатор прокомментировал вероятность изменения соглашений по «Северному потоку — 2»

    Полина Гребенщикова

    Сенатор РФ Владимир Джабаров в разговоре с Lenta.ru прокомментировал высказывание представителя Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урса Ункауфа о «Северном потоке — 2». Тот заявил, что соглашения по газопроводу могут измениться в случае смены власти в Германии.

    «Вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — сказал Ункауф.

    Джабаров уверен, что соглашения по газопроводу останутся в силе, даже если у власти в Германии окажется партия зеленых. Он подчеркнул, что проект выгоден не только России, но и Германии.

    «Я думаю, что у нас нет оснований для беспокойства, потому что это в первую очередь нужно немецкому потребителю. Мы найдем, кому продать газ, если Германия откажется, а вот у немцев останется не так много вариантов стабильного получения голубого топлива», — сказал сенатор.