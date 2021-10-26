Российский сенатор ответил на заявление бывшего главы МИД Украины о России

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление бывшего главы МИД Украины Владимира Огрызко о том, что Россия скоро окажется «на обочине мировой политики». Об этом написало Утро.ру.

В своем Telegram-канале Пушков написал, что вне мировой политики скорее окажется Украина. По мнению сенатора, украинские политики не в состоянии адекватно оценивать ситуацию в мире, а Украина давно потеряла самостоятельность и во всем зависит от Запада.