Мир 20 ноября 2023, 08:53 Российский самолет с гумпомощью для Газы вылетел из Махачкалы в Египет МЧС России самолетом Ил-76 доставит очередную партию помощи сектору Газа

Читать 360tv в

Из Махачкалы вылетел самолет Ил-76 с гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В зону палестино-израильского конфликта груз передадут через Египетское общество Красного Полумесяца, сообщило МЧС России.

Очередной самолет с продовольствием и медикаментами вылетел из Махачкалы в Египет. Он доставит 27 тонн гуманитарной помощи, предназначенные для жителей сектора Газа. Груз передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, которое обеспечит переправку в зону конфликта.

Реклама

Предыдущие 30 тонн российской гумпомощи доставили 18 ноября, еще 25 тонн продуктов и предметов первой необходимости привезли в начале месяца. Посылки переправят в сектор Газа грузовиками через КПП «Рафах». Только 11 ноября в анклав пропустили 30 фур.

Из зоны палестино-израильского конфликта эвакуировали сотни россиян с детьми. Вечером 19 ноября стало известно о вылете очередного спецборта из Каира в Москву.