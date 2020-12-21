Российский самолет повредили в немецком аэропорту

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» получил повреждение в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Случай произошел 20 декабря. Лайнер прибыл на стоянку, где во время обслуживания ему багажными тележками повредили обшивку задней части фюзеляжа.

«Степень повреждений в данный момент оценивается техническим персоналом», — отметил представитель авиакомпании в комментарии ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что поврежденный самолет в последнее время занимался перевозкой грузов. Пассажиров на борту не было.

Ранее технические неполадки стали причиной экстренной посадки пассажирского Boeing в Сургуте. Самолет авиакомпании Utair выполнял рейс из Игарки в Уфу. Пилот рассказал, почему принял такое решение.