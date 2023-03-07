Мир 07 марта 2023, 17:06 Российский самолет А-50 в Белоруссии пытались атаковать «местные партизаны» — Подоляк Советник главы Офиса Зеленского Подоляк: А-50 под Минском атаковали «местные партизаны» РИА «Новости»

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Атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском организовали «местные партизаны», написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, они выполняли «антитеррористическую операцию».

«Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами», — отметил Подоляк.

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В конце февраля неизвестные попытались атаковать территорию аэродрома Мачулищи. Ряд СМИ сообщил о якобы двух взрывах. Минобороны Белоруссии опубликовало видеозапись, подтверждающую, что военная техника не получила повреждений.

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Позже президент страны Александр Лукашенко заявил о задержании более 20 человек, причастных к попытке взорвать российский А-50. Среди них — террорист украинских спецслужб. По словам Лукашенко, украинский лидер Владимир Зеленский не мог не знать о готовящейся провокации. Глава республики назвал своего коллегу «просто гнидой» и добавил, что подобные операции всегда согласовывают с руководством страны.