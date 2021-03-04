США показали беспилотник, способный «прорвать» российский С-400

Главный подрядчик Пентагона и крупнейшая военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed ​​Racer. По словам корпорации, дрон способен прорвать оборону российского С-400.

Американский беспилотный аппарат может использоваться для захвата вражеских позиций, сообщило издание Popular Mechanics. Кроме того, беспилотник способен уничтожить российские С-400 «Триумф» и китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-9. Еще Speed ​​Racer может атаковать вражеские командные штабы.

Новый дрон разработали специалисты секретного подразделения Skunk Works. Беспилотник создавали с помощью технологии цифрового двойника.

«Это либо беспилотник в форме крылатой ракеты, либо крылатая ракета в форме беспилотника», — отметило издание.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что на вооружение российской армии поступит многоцелевой беспилотный комплекс «Молния». Комплекс будет представлять собой несколько дронов, которые смогут летать роем и выполнять широкий спектр задач. Пока проект существует только на бумаге.