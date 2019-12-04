Российский рыболовецкий траулер загорелся в порту в Норвегии

В норвежском порту загорелся российский рыболовецкий траулер. Он стоял на причале в Ботсфьорде.

Как сообщила полиция губернии Финнмарк в Twitter, возгорание на борту произошло, когда траулер стоял на причале. Источником пожара называют камбуз.

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На месте происшествия работают спасатели и медики, о пострадавших не сообщается. Название загоревшегося траулера пока не известно.

Местное издание Ifinnmark со ссылкой на полицию пишет, что все находившиеся на борту траулера люди эвакуированы.

Как пишет служба 110 губернии Финнмарк, в ликвидации огня участвует Норвежская прибрежная администрация.