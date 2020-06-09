Российский разведчик назвал беспорядки в США «инструментом» политических партий
Андрей Безруков, российский разведчик и полковник Службы внешней разведки в отставке, высказал свое мнение о беспорядках в США. Он заявил, что они могут являться инициативой по «расшатыванию» противоборствующих политических партий. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Это просто инструмент. „Черная“ проблема настолько легко мобилизуется, поскольку это бомба замедленного действия, по всем фундаментам американской политики. Естественно, мимо такого прекрасного „золотого гроба“ нельзя было пройти», — считает Безруков.
В Соединенных Штатах начались массовые беспорядки после того, как полицейский убил темнокожего мужчину по имени Джордж Флойд при его задержании.