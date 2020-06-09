Российский разведчик назвал беспорядки в США «инструментом» политических партий

«Это просто инструмент. „Черная“ проблема настолько легко мобилизуется, поскольку это бомба замедленного действия, по всем фундаментам американской политики. Естественно, мимо такого прекрасного „золотого гроба“ нельзя было пройти», — считает Безруков.

В Соединенных Штатах начались массовые беспорядки после того, как полицейский убил темнокожего мужчину по имени Джордж Флойд при его задержании.