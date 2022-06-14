Российский посол заявил о беспрецедентном сокращении торговых обменов с Францией

Объем торговых обменов между Россией и Францией «беспрецедентно сократился» из-за введения антироссийских санкций Евросоюзом. Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков. Заявление прозвучало на приеме в посольстве в честь Дня России.

«Серьезный ущерб российско-французским отношениям нанесли принятые в ЕС решения об ограничении связей с Россией», — заметил дипломат.

Он посетовал на то, что французский бизнес вынужден уходить из России, оставляя «выгодные и перспективные проекты». Из-за этого нарушается сама «ткань» выстраивавшихся годами отношений между двумя странами.

Ранее стало известно, что экономика Франции переводится в военный режим из-за ситуации на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил пересмотреть закон о военном программировании «в свете геополитических событий».

Санкции против России втянут Европу в экономическую катастрофу, спрогнозировал экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани.