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    06 августа 2020, 16:31

    Российский посол встретился с главой МИД Белоруссии

    Дарья Морозова

    Посол России Дмитрий Мезенцев провел встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».

    Пресс-служба посольства уточнила, что на встрече обсуждались важные темы, такие как ход выборов и взаимоотношения между двумя странами.

    «В данном контексте стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь», — заключили в ведомстве.

    Новости SMI.FM