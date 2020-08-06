Российский посол встретился с главой МИД Белоруссии

Пресс-служба посольства уточнила, что на встрече обсуждались важные темы, такие как ход выборов и взаимоотношения между двумя странами.

«В данном контексте стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь», — заключили в ведомстве.