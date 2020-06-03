Российский посол в США прокомментировал позицию Трапма о необходимости присутствия России в G7

«Мы внимательно смотрим за всеми высказываниями американского президента, и мы отфиксировали заявление о том, что формат „семерки“… отживший. Он выглядит как уже устаревшая группа стран, которая не отражает должным образом происходящее в мире. С таким подходом, разумеется, мы согласны», — приводит слова Антонова RT.

Он также отметил, что вопросы мирового масштаба необходимо решать «в более широкой представленности».

Напомним, ранее Трамп высказал точку зрения, что присутствия России на саммите G7 «имеет здравый смысл». Американский лидер подчеркнул, что множество обсуждаемых G7 вопросов касаются России, и в присутствии этой страны их было бы легче решить.