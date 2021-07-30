Российский посол в Китае рассказал о диапазоне межпартийного диалога РФ и КНР

Посол России в КНР Андрей Денисов подчеркнул, что важным элементом российско-китайских отношений в нынешних условиях становится взаимодействие по линии ведущих политических структур. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Дипломат заметил, что между КНР и РФ есть широкий набор каналов взаимодействия. Он напомнил, что до пандемии коронавируса лидеры государств Си Цзиньпин и Владимир Путин контактировали друг с другом на постоянной основе.

Отмечается, что еще существует специальная комиссия, которая занимается подготовкой и проведением встреч премьер-министров. Денисов рассказал, что кроме этих форматов есть механизмы взаимодействия по линии экспертного сообщества, а также культурные, молодежные и межрегиональные диалоги.