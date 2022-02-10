Российский посол в Белграде Боцан-Харченко прокомментировал ситуацию с Украиной

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко рассказал о позиции Сербии относительно ситуации на Украине. Об этом сообщил RT.

По его словам, правительство Сербии относится с пониманием в требованиям российского правительства насчет гарантий безопасности. Он отметил, что власти придерживаются нейтралитета и не поддерживают НАТО.

«В данном случае выбор Сербии в пользу НАТО невозможен, его трудно представить хотя бы потому, что нет и не будет общественного согласия, общественного консенсуса в пользу такого выбора», — считает посол.