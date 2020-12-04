Российский посол: Россия может расширить сотрудничество с Америкой
Посол России Анатолий Антонов выразил мнение, что сотрудничество с Америкой может расшириться в пяти разных направлениях. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
В их число входят создание стратегической стабильности, нераспространение ядерного оружия, сотрудничество в космосе, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса. Также посол заявил, что важно восстановление каналов связи между двумя государствами.
«Я мечтаю увидеть, как главы МИД и Минобороны прибывают в Вашингтон на переговоры в формате „два плюс два“», — подчеркнул он.