Российский посол: Россия может расширить сотрудничество с Америкой

В их число входят создание стратегической стабильности, нераспространение ядерного оружия, сотрудничество в космосе, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса. Также посол заявил, что важно восстановление каналов связи между двумя государствами.

«Я мечтаю увидеть, как главы МИД и Минобороны прибывают в Вашингтон на переговоры в формате „два плюс два“», — подчеркнул он.