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    04 декабря 2020, 11:33

    Российский посол: Россия может расширить сотрудничество с Америкой

    Дарья Морозова

    Посол России Анатолий Антонов выразил мнение, что сотрудничество с Америкой может расшириться в пяти разных направлениях. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».

    В их число входят создание стратегической стабильности, нераспространение ядерного оружия, сотрудничество в космосе, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса. Также посол заявил, что важно восстановление каналов связи между двумя государствами.

    «Я мечтаю увидеть, как главы МИД и Минобороны прибывают в Вашингтон на переговоры в формате „два плюс два“», — подчеркнул он.