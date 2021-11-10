Российский посол рассказал о возможности диалога России и Канады

Россия планирует выйти на диалог с Канадой по вопросам кибератак. Таким мнением поделился российский посол Олег Степанов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Будет полезным запустить диалог по кибератакам после слов Путина о том, что Канада на втором месте в мире после США по количеству осуществляемых с ее территории кибератак», — заявил посол.

Он отметил, что Россия неоднократно сталкивалась с претензиями со стороны других стран о «хакерских нападениях». Такие высказывания поступали и со стороны Канады, передал RT.