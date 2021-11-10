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    10 ноября 2021, 15:13

    Российский посол рассказал о возможности диалога России и Канады

    Посол России Степанов заявил, что страна заинтересована в диалоге с Канадой по вопросам кибератак

    Арина Бобкова

    Россия планирует выйти на диалог с Канадой по вопросам кибератак. Таким мнением поделился российский посол Олег Степанов. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Будет полезным запустить диалог по кибератакам после слов Путина о том, что Канада на втором месте в мире после США по количеству осуществляемых с ее территории кибератак», — заявил посол.

    Он отметил, что Россия неоднократно сталкивалась с претензиями со стороны других стран о «хакерских нападениях». Такие высказывания поступали и со стороны Канады, передал RT.