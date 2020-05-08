Российский посол рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

«Вы знаете, по графику намечено в двадцатых числах июля проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Санкт-Петербурге, а на начало осени мы в самом предварительном порядке с нашими китайскими партнерами обсуждали возможность проведения официального визита нашего главы государства в Китай», — пояснил Денисов.

По его словам, поездку назначили до начала эпидемии, однако тогда даты не определили. Дипломат уточнил, что главы России и Китая совершают официальные визиты друг к другу около четырех-пяти раз в год.

«Все это пока в силе, с повестки дня не снимается. А насколько удастся реализовать — это мы пока сказать не можем, но подготовка в любом случае идет, потому что, собственно, вся наша работа — это и есть подготовка к такого рода визитам», — заключил Денисов.