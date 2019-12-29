Российский посол раскрыл подробности визита в МИД Польши из-за слов Путина

Андреева пригласили в МИД Польши после того, как президент России Владимир Путин высказался о польской политике в 1930-е годы. Посол должен был прокомментировать выступления главы государства за последнюю неделю по вопросам истории начала Второй мировой войны.

Полякам не понравилась оценка Путина, отметил Андреев. В связи с этим директор восточного департамента Ян Хофмокль представил контраргументы. В то же время российский посол перечислил мнения в пользу России.

«Естественно, нам тоже было со своей стороны что сказать в подкрепление нашей точки зрения, поэтому беседа получилась достаточно жесткой временами, но вместе с тем корректной», — сказал Андреев.

Стороны обменялись мнениями и аргументами. В итоге Польша отказалась вручать формальную ноту протеста, отметил представитель дипломатического ведомства. Тем не менее обе страны так и не сошлись в едином мнении после этого разговора. Это и не возможно в нынешних условиях, предположил посол. Причина в совершенно разном видении общей истории. Поэтому сейчас позиции двух сторон резко отличаются друг от друга.

Польша фокусирует внимание на подписании договора о ненападении между СССР и Германией 29 августа 1939 года — пакте Молотова-Риббентропа. С точки зрения польской историографии, именно это событие стало сигналом к началу Второй мировой войны, отметил посол. Однако Польша забывает про более ранний Версальский договор и про 1930-е годы, когда западные державы и Польша, в том числе, проводили политику умиротворения по отношению к Гитлеру.

«Поэтому тезис, который сейчас гуляет по различным западным документам о якобы равной ответственности гитлеровской Германии и Советского союза за начало Второй мировой войны совершенно не состоятелен», — подытожил Андреев.

По его словам, все это фальсификация истории, ее искажение и попытка «затушевать ответственность западных государств».

Ранее Путин отреагировал на высказывание посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера, и его предложение выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Российский лидер тогда заявил: «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя».