Мир 03 июля 2023, 08:42 Российский посол провел встречу с членами британского парламента The Times: посол РФ в Великобритании Келин провел встречу с членами британского парламента РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посол России в Великобритании Андрей Келин 12 июня провел встречу с членами британского парламента в своей резиденции в Лондоне. Об этом сообщила газета The Times.

По данным источника, на мероприятии присутствовал представитель Консервативной партии, член палаты лордов Ричард Балф, а также лорд Роберт Скидельски, ранее занимавший пост в совете директоров отечественной компании «Русснефть».

Реклама

«Балф прибыл на встречу, чтобы показать, что русских ненавидят далеко не все. Также там присутствовали представители Бразилии, Индии и Ватикана», — отметили авторы материала.

Всего мероприятие посетили порядка 50 человек, однако представители западных государств отказались от приема.

Ранее Келин заявил, что Россия готова завершить украинский конфликт «хоть завтра». Дипломат подчеркнул, что продолжительность боевых действий зависит от того, насколько их продолжат обострять страны НАТО.