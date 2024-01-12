Мир 12 января 2024, 00:03 Российский посол призвал Аргентину пересмотреть свое участие в работе МУС Посол РФ Феоктистов призвал власти Аргентины пересмотреть участие в работе МУС РИА «Новости»

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Новым аргентинским властям, решившим пересмотреть прошлую политику, следует проанализировать пользу от участия в работе Международного уголовного суда (МУС), который не показал особой эффективности и не всегда был беспристрастным. Об этом заявил глава российской дипмиссии в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в материале для Perfil.

«Сегодня Аргентина переживает большие перемены, связанные с волей новых властей пересмотреть многие дорогостоящие и неэффективные решения, принятые в прошлом. Возможно, стоит проанализировать, полезно ли быть членом МУС, как это сделала в свое время Россия», — написал он.

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Ранее правительство Аргентины призвало Великобританию вернуть Мальвинские острова. Политики государства выступили за начало переговоров по этому вопросу. Для руководства страны важно продолжение дальнейшего сотрудничества с британцами и поддержание их зрелых отношений.

После избрания нового главы Аргентины Хавьера Милея в центре Буэнос-Айреса начались массовые акции протеста. Манифестанты заблокировали дороги. Так они отреагировали на реформы нового правительства по либерализации экономики. Сам Милей отмечал, что намерен тесно контактировать с США. Позже он официально отклонил приглашение стать участником БРИКС.