Российский посол предостерег Францию от повторения истории с DW

Санкции против средств массовой информации не путь России, но все имеет предел. Поэтому Франции стоит учитывать историю с немецким телеканалом Deutsche Welle, заявил РИА «Новости» посол РФ в Париже Алексей Мешков.

«Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с DW. Может быть, это повлияет на их умственный процесс», — сказал посол.

Дискриминация российских СМИ недопустима, подчеркнул Мешков. Посол отметил, что этот вопрос всегда стоит на повестке. По его словам, эту тему президент РФ Владимир Путин обсуждал на недавней встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. И это постоянная тема для глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана.

Мешков напомнил, что однажды во время своего визита во Францию Лавров даже отказался начинать пресс-конференцию, пока в зал не пустили российских журналистов.

«Конечно, ситуация здесь (во Франции — прим. ред.) не такая. Там (в Германии — прим. ред.) просто не дали работать. А RT France и Sputnik работают, несмотря на ограничения», — отметил посол.

Ранее французский регулятор начал расследование в отношении RT France, писал RT.

В МИД РФ ранее обвинили Германию в выведении проблемы RT и DW на межгосударственный уровень, писала газета «Известия».

Россия ранее закрыла корпункт DW в Москве и аннулировала аккредитации всех сотрудников его бюро в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE.