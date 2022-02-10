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    10 февраля 2022, 09:08

    Российский посол предостерег Францию от повторения истории с DW

    Посол РФ в Париже Мешков: Франции нужно присмотреться к истории с Deutsche Welle

    Александр Блинов

    Санкции против средств массовой информации не путь России, но все имеет предел. Поэтому Франции стоит учитывать историю с немецким телеканалом Deutsche Welle, заявил РИА «Новости» посол РФ в Париже Алексей Мешков.

    Российский посол предостерег Францию от повторения истории с DW

    «Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с DW. Может быть, это повлияет на их умственный процесс», — сказал посол.

    Дискриминация российских СМИ недопустима, подчеркнул Мешков. Посол отметил, что этот вопрос всегда стоит на повестке. По его словам, эту тему президент РФ Владимир Путин обсуждал на недавней встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. И это постоянная тема для глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана.

    Мешков напомнил, что однажды во время своего визита во Францию Лавров даже отказался начинать пресс-конференцию, пока в зал не пустили российских журналистов.

    «Конечно, ситуация здесь (во Франции — прим. ред.) не такая. Там (в Германии — прим. ред.) просто не дали работать. А RT France и Sputnik работают, несмотря на ограничения», — отметил посол.

    Ранее французский регулятор начал расследование в отношении RT France, писал RT.

    В МИД РФ ранее обвинили Германию в выведении проблемы RT и DW на межгосударственный уровень, писала газета «Известия».

    Россия ранее закрыла корпункт DW в Москве и аннулировала аккредитации всех сотрудников его бюро в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE.