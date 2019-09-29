Российский посол поздравил Курца с победой на выборах в Австрии

Посол России в Вене Дмитрий Любинский поздравил бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на внеочередных парламентских выборах. Россия готова плодотворно сотрудничать с будущим австрийским правительством, заявил дипломат в Facebook.

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По предварительным данным, Консервативная Австрийская народная партия Себастьяна Курца получает на выборах 38% голосов, сообщил МИД страны.

На втором месте идет Социал-демократическая партия (21,5%), на третьем — ультраправая Австрийская партия свободы (17%).

Партия «Зеленые» набирает 12%, «Новая Австрия» — около 7,5%. Остальные партии не проходят в парламент. В результатах не учтены результаты тех, кто проголосовал досрочно.

«Можно поздравить лидера Австрийской народной партии (ÖVP) Себастьяна Курца с убедительной победой „народников“ и пожелать скорейшего формирования нового дееспособного федерального правительства», — написал Любинский.

Он отметил, что «российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров».

33-летний Себастьян Курц был самым молодым австрийским канцлером. Он руководил страной с декабря 2017 по май 2019 года.

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Предыдущее правительство Курц сформировал вместе с Австрийской партией свободы. Оно было распущено, получив вотум недоверия в парламенте.

Поводом стали переговоры лидера Австрийской партией свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с «племянницей российского олигарха». Он предлагал ей помощь в покупке влиятельного издания Kronen Zeitung в обмен на финансирование своей партии.