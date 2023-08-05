Мир 05 августа 2023, 02:04 Российский посол опроверг данные Великобритании о продвижении контрнаступления ВСУ Посол России Келин: информация минобороны Британии о контрнаступлении ВСУ неверна Pxhere

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Данные Минобороны Великобритании о продвижении контрнаступления ВСУ опроверг российский посол в Лондоне Андрей Келин. В интервью телеканалу CNN он указал на то, что успехи украинских военных преувеличены.

«Я читал отчеты британского министерства обороны, которое продолжает говорить, что они (украинские военные — прим. ред.) продвигаются, что неверно», — сказал российский посол.

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Как заметил Келин, некоторые населенные пункты, которые ранее были захвачены Киевом, сегодня вновь находятся под контролем ВС России.

Командование войск ВСУ столкнулось с массовым отказом бойцов отправляться в новую атаку во время провального контрнаступления. Украинские военные предпочитают сдаваться в плен, только бы не идти на смертельный прорыв российской линии обороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По данным Минобороны России, за первые два месяца контрнаступления ВСУ лишились более 43 тысяч человек.