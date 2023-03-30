Мир 30 марта 2023, 09:54 Российский посол объяснил включение Венгрии в список недружественных стран Посол России Станиславов: Венгрию включили в список недружественных стран из-за санкций РИА «Новости»

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Венгрия попала в список недружественных стран России из-за присоединения к западным санкциям. Об этом сообщил российский посол в Будапеште Евгений Станиславов, его слова привело РИА «Новости».

Дипломат объяснил, что Венгрия вынужденно присоединилась к санкционным пакетам Евросоюза, несмотря на прагматичную позицию.

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«По этой причине Венгрия попала в список стран, недружественных к России. Наши ответные меры будут применяться», — подчеркнул Станиславов.

Посол отметил, что сотрудничество стран определенно пострадает из-за ограничений.

«Но мы даже на этом фоне остаемся оптимистами и стремимся к конструктивной работе, держа открытыми каналы диалога благодаря накопленному за годы сотрудничества опыту», — добавил он.

Также Станиславов подчеркнул, что Россия готова помогать Венгрии в вопросе защиты прав национальных меньшинств на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не планирует обрывать наработанные экономические связи с Россией.