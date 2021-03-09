Российский посол не увидел необходимости создавать общую армию с Белоруссией

Сегодня нет необходимости в создании совместной армии России и Белоруссии, отметил посол РФ Дмитрий Мезенцев. Он подчеркнул, что безопасность границ двух стран обеспечивается благодаря сотрудничеству в рамках ОДКБ.

Об этом Мезенцев заявил в интервью телеканалу РБК.

«По поводу выхода на единую армию — это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ», — отметил он.

Посол также подчеркнул, что министерства обороны двух стран сотрудничают на высоком уровне — такое поведение ведомств подтверждает «открытость, готовность делиться специальной информацией». Он отметил, что ежегодные военные учения, которые проводят Россия и Белоруссия, являются фактом открытого и важного успешного взаимодействия, которое направлено на обеспечение обороноспособности государств.

Ранее министры обороны России и Белоруссии обсудили проведение совместного учения «Запад-2021». Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились, что страны создадут три совместных учебно-боевых центра для подготовки военнослужащих. Два будут находиться в России, еще один — в Белоруссии.