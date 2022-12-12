Мир 12 декабря 2022, 03:47 Российский посол назвал причину отказа от разрыва дипотношений с Великобританией Посол России в Великобритании Келин: разрыв дипотношений не в интересах обеих стран Pxhere

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Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не в чьих-либо интересах. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью «Известиям».

«Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших», — отметил Келин.

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Отношения между Россией и Великобританией, как заметил посол, начали ухудшаться в 2018 году после дела Скрипалей. Однако тогда между странами сохранялись деловые, гуманитарные, а также экономические связи. После начала российской спецоперации остались только двусторонние дипломатические отношения, добавил Келин.

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Соединенное Королевство хочет составить России конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Для этого Великобритания намерена разрабатывать долгосрочные стратегии развития отношений с ними. Предстоящие десятилетия, по словам Клеверли, будет наблюдаться перемещение большей доли мировой экономики в эти страны.